73 véhicules anciens à la fête des Grands-mères à Camors : une balade inoubliable !

La Fête des Grands-mères à Camors est un événement qui permet aux grands-mères de se retrouver et de passer un moment inoubliable en famille. Cette année encore, l’association camorienne TechnoVisions a organisé sa 14e fête des grands-mères avec une balade en voitures de collection. Découvrez dans cet article comment 73 véhicules anciens se sont retrouvés sur les routes de Camors pour célébrer les grands-mères et leur lien familial !

Une grande fête à Camors pour les grands-mères

Dimanche 5 mars, l’association camorienne TechnoVisions a organisé sa 14e fête des grands-mères, avec une traditionnelle balade en voitures de collection. Pendant cet événement, 73 véhicules anciens ont pris la route depuis Camors sous le regard admiratif des habitants.

Lors de cette fête, les grands-mères et leurs familles se sont réunies pour célébrer leur amour et leur lien familial. Les enfants, petits-enfants et autres membres de la famille se sont joints à elles pour fêter cet événement spécial.

Les voitures de collection ont parcouru les routes de Camors afin d’offrir aux grands-mères une balade inoubliable. Cette balade a été un moment de pur bonheur pour les grands-mères et leurs familles qui ont pu admirer les paysages et les monuments de la région.

Les voitures anciennes, une tradition à Camors

Les voitures anciennes sont une tradition à Camors depuis plusieurs années. Chaque année, l’association TechnoVisions organise une fête des grands-mères où les voitures de collection sont mises à l’honneur.

Cette année, les véhicules anciens ont été accueillis par des applaudissements et des cris de joie. Les enfants, petits-enfants et autres membres de la famille étaient enthousiasmés par cette balade qui a su ravir les grands-mères.

Les voitures de collection sont venues de tous les coins de Camors et de ses alentours. Chaque véhicule a été salué par une foule de spectateurs fébriles. La balade s’est achevée par un véritable défilé de voitures dans les rues de Camors.

La fête des Grands-mères à Camors, une tradition à perpétuer !

La fête des Grands-mères à Camors est une tradition qui perdure depuis des années. Cet événement est un moyen pour les grands-mères de se retrouver et de passer un moment de bonheur en famille.

Les voitures anciennes sont le symbole de cette fête et permettent aux grands-mères de se sentir spéciales le temps d’une balade. Cette année encore, les voitures de collection ont été accueillies avec enthousiasme et admiration par les habitants de Camors.

La fête des Grands-mères à Camors est un événement à ne pas manquer. Une belle occasion de célébrer l’amour et le lien familial qui unit les grands-mères à leurs proches.