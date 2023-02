10 astuces pour trouver des vols pas chers

Vous prévoyez de voyager prochainement mais vous avez une petite enveloppe budgétaire ? Ne désespérez pas ! Il est tout à fait possible de trouver des vols pas chers. Avec un peu de planification et de patience, vous pourrez bénéficier de tarifs avantageux.

1. Recherchez à l’avance

Les prix des vols augmentent à mesure que la date de votre départ approche. Il est donc important de planifier à l’avance et de procéder à votre recherche au moins 2 ou 3 semaines à l’avance. Vous pourrez ainsi bénéficier de tarifs bien plus avantageux.

2. Réservez pendant les heures creuses

Les tarifs des vols peuvent varier considérablement selon les jours et les heures. Il est conseillé de rechercher des vols en milieu de semaine, entre le mardi et le jeudi. Vous pourrez également réserver vos vols en basse saison, qui s’étend généralement de novembre à mars. C’est à ce moment-là que les tarifs sont les plus bas.

3. Comparez les tarifs

Ne réservez pas le premier vol que vous trouvez. Prenez le temps de comparer les tarifs proposés par plusieurs compagnies aériennes ou agences de voyage pour trouver le meilleur prix. Vous pourrez ainsi bénéficier d’un tarif bien plus avantageux.

4. Ne prenez pas de bagage à main

Si votre voyage n’est pas très long, évitez de prendre un bagage à main ou un sac à main. Certaines compagnies aériennes proposent des tarifs plus bas si vous ne prenez pas de bagage à main. Cela vous permettra d’économiser quelques euros.

5. Utilisez des sites de recherche de vols

Les sites de recherche de vols peuvent vous aider à trouver les vols les moins chers. Ils vous permettent de comparer facilement plusieurs vols et de voir quelle compagnie propose le meilleur tarif. Vous pourrez ainsi trouver des vols pas chers en quelques clics.

6. Inscrivez-vous aux newsletters des compagnies aériennes

Les compagnies aériennes proposent parfois des tarifs préférentiels à leurs abonnés. Il est donc conseillé de vous inscrire à leurs newsletters pour être tenu informé des promotions et des tarifs avantageux. Vous pourrez ainsi être le premier à bénéficier des tarifs les plus intéressants.

7. Ne cherchez pas uniquement les prix les plus bas

Certains tarifs très bas peuvent être trompeurs. En effet, les compagnies aériennes peuvent appliquer des taxes supplémentaires, des frais de carburant ou des frais de service qui peuvent faire grimper le prix. Vous devez donc vous assurer de bien comprendre les termes et conditions avant de réserver votre vol.

8. Réservez en ligne

Les agences de voyage en ligne proposent souvent des tarifs plus avantageux que les agences traditionnelles. Vous pourrez ainsi trouver des vols pas chers en quelques minutes. Les sites en ligne proposent également des réductions supplémentaires et des offres spéciales que vous ne trouverez pas ailleurs.

9. Réservez des vols multiples

Les vols multiples sont parfois moins chers que les vols directs. Vous aurez peut-être à faire escale dans une autre ville avant d’arriver à destination, mais vous pourrez bénéficier d’un tarif bien plus avantageux. N’hésitez pas à comparer les tarifs des vols directs et des vols multiples.

10. Utilisez des cartes de crédit qui offrent des points de fidélité

Utiliser une carte de crédit qui offre des points de fidélité peut être une très bonne idée pour réduire le coût de votre voyage. Vous accumulerez ainsi des points qui pourront être échangés contre des billets d’avion, des réductions ou des cadeaux. Une façon très simple de réduire le coût de vos vols !

Vous voyez, trouver des vols pas chers n’est pas si compliqué. Avec un peu de planification et de patience, vous pourrez bénéficier de tarifs avantageux et voyager à moindre coût. Bon voyage !