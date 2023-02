Tirage au sort 1/8 Ligue Europa : Le verdict est tombé !

Aujourd’hui, le tirage au sort de la Ligue Europa a été annoncé et des grands clubs européens se retrouvent face à face. Le grand vainqueur de cinq fois de la Ligue Europa, Manchester United, affrontera le Betis Séville, qui a terminé 6e lors de la dernière saison en Espagne. La Juventus, qui a remporté la Ligue Europa deux fois, sera opposée à Fribourg, le club allemand 4ème pour le moment dans son championnat et qui a fait sensation en atteignant les 16e de finale.

Cette compétition promet donc d’être très intense. Manchester United a retrouvé sa forme cette saison et est déterminé à remporter le trophée de la Ligue Europa. Cependant, le Betis Séville est à prendre au sérieux, car ils ont prouvé leur capacité à se battre et à surprendre leurs adversaires par le passé.

De l’autre côté, la Juventus a une riche histoire dans la compétition et est enthousiaste à l’idée de se mesurer à Fribourg. Bien qu’ils soient un club moins prestigieux, Fribourg a déjà montré qu’ils étaient capables de produire de bons résultats et de surprendre des adversaires plus forts.

Cela promet donc d’être une saison très intéressante pour la Ligue Europa. Les amateurs de football du monde entier attendent avec impatience de voir comment se dérouleront les matchs entre ces clubs de grande qualité. Nous attendons avec impatience le début de la saison et de voir ce qui se passera entre ces équipes.

Le tirage complet

Union Berlin (Allemagne) – Union Saint-Gilloise (Belgique)

Séville CF (Espagne) – Fenerbahçe (Turquie)

Juventus Turin (Italie) – Fribourg (Allemagne)

Bayer Leverkusen (Allemagne) – Ferencvaros (Hongrie)

Sporting (Portugal) – Arsenal (Angleterre)

Betis Séville (Espagne) – Manchester United (Angleterre)

AS Rome (Italie) – Real Sociedad (Espagne)

Chakthior Donetsk (Ukraine) – Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)