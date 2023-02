“The Fabelmans”, de Spielberg : un énorme bide pour le réalisateur mythique ?

Le dernier film autobiographique du réalisateur mythique Steven Spielberg, The Fabelmans, sort tout juste en France, mais rien ne semble pouvoir sauver Spielberg d’un nouveau bide après l’échec retentissant de West Side Story. Faut-il présenter Steven Spielberg ? Le cinéaste américain est une légende vivante de l’industrie du cinéma, surnommé « le roi de Hollywood », il a réalisé des films qui ont marqué leur époque, comme E.T., Les Dents de la mer, La Liste de Schindler, et bien d’autres encore.

Seth Rogen, le mec marrant devenu poignant

À 40 ans, le comédien Seth Rogen sort de son personnage type de bon pote à la vanne facile. Dans le dernier film autobiographique de Steven Spielberg, il incarne l’oncle touchant du réalisateur. Portrait d’un Auguste devenu Pierrot.

Rogen s’est fait connaître notamment pour ses rôles dans des comédies telles que Superbad ou encore The Interview. Mais dans The Fabelmans, il réinterprète complètement son personnage de comique pour devenir un acteur plus touchant et plus profond.

Seth Rogen s’est fait remarquer par sa performance dans la comédie Superbad, mais il est capable d’aller bien plus loin que ce à quoi on l’a habitué. Dans le dernier film de Spielberg, on a la confirmation que le comédien est capable de performances plus émouvantes et plus profondes.

“The Fabelmans”, de Spielberg : Seth Rogen, de la comédie au film émouvant

Faut-il aller voir le dernier film autobiographique du réalisateur d’E.T., des Dents de la mer, ou de La Liste de Schindler ? Notre avis plutôt positif, mais pas dithyrambique

Les critiques sont unanimes : le récit est bien construit, l’histoire est touchante, et le jeu des acteurs est remarquable. Mais, malgré ses qualités, ce film manque de profondeur et de maturité. Une critique d’un magazine de cinéma considère même que « The Fabelmans est un film qui manque d’âme, ce qui est dommage, car il y avait du potentiel pour un grand film ».

Malgré les critiques mitigées, cette nouvelle œuvre de Spielberg pourrait bien connaître un certain succès auprès du grand public, à l’image des autres films du réalisateur.

Steven Spielberg : que se passe-t-il pour le héros après la fin de The Fabelmans ?

A la fin de The Fabelmans, le jeune héros est plein d’espoir en se promenant dans un studio de cinéma et de télévision. Mais que va-t-il maintenant arriver à Steven Spielberg / Sammy ?

Le film s’achève sur une note d’espoir et de possibilités pour le jeune héros. Mais, à la fin du film, on ne sait pas vraiment ce qui va lui arriver. On se demande donc ce qui va arriver à Steven / Sammy dans les suites du film.

Malheureusement, comme The Fabelmans est un bide pour Steven Spielberg, il est peu probable qu’il y ait une suite à ce film. Mais nous nous réjouissons d’avoir pu voir quelques scènes de ce film autobiographique, et nous espérons que Steven Spielberg reviendra bientôt avec un nouveau film qui sera un succès.