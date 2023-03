La TV 4K Samsung The Frame QLED 65 pouces est enfin en promotion !

Les soldes d’hiver sont souvent l’opportunité de faire de bonnes affaires sur de nombreux produits et, parmi tous les bons plans, figure la télévision Samsung The Frame QLED 65 pouces. Une exception dans le paysage de la télévision, cet appareil unique en son genre est doté d’une technologie innovante et d’une fonctionnalité supplémentaire. Et en ce moment, grâce à une offre promotionnelle directement sur le site du fabricant, c’est l’occasion de saisir la somptueuse TV QLED Samsung The Frame à un tarif très intéressant.

Une télévision à la pointe de la technologie

La TV Samsung The Frame QLED 65 pouces est un modèle 4K qui offre une qualité d’image exceptionnelle. Elle est équipée de la dernière technologie LED, avec un affichage innovant et une luminosité qui éblouit. Le téléviseur est doté d’une fonctionnalité unique, qui permet de transformer l’écran en une œuvre d’art à accrocher au mur. Vous pourrez ainsi changer constamment l’image affichée pour varier les plaisirs ou bien laisser votre téléviseur allumé sans qu’il ne s’agisse pour autant d’un écran de télévision.

La Samsung The Frame QLED 65 pouces offre aussi une variété d’options et de fonctionnalités. Elle est compatible avec tous les appareils connectés, vous permettant d’accéder à des contenus supplémentaires sur votre télévision. Elle est également compatible avec Alexa et Google Assistant, vous permettant de contrôler votre téléviseur à l’aide de votre voix.

Une télévision à un prix canon pour les soldes !

La Samsung The Frame QLED 65 pouces est proposée à un tarif très intéressant à l’occasion des soldes d’hiver. Grâce à une offre promotionnelle directement sur le site du fabricant, vous pourrez admirer cet écran unique en son genre pour moins de 1 300€. Une aubaine pour ceux qui veulent se doter d’un téléviseur haut de gamme et donner un nouveau look à leur intérieur.

Cette offre promotionnelle est disponible pour les dernières heures des soldes d’hiver, alors ne tardez pas si vous souhaitez profiter de ce bon plan. La télévision Samsung The Frame QLED 65 pouces est une exception dans le paysage de la télévision, et c’est le moment de s’y pencher et de s’en emparer.