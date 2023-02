Salon de l’agriculure 2023 : Les infos essentielles

Le Salon de l’agriculture 2023 à Paris se tiendra du 25 février au 5 mars, et accueillera près de 600 000 visiteurs. Le président de la République Emmanuel Macron sera présent à l’événement. Pour cette édition, le SIA met à l’honneur les métiers de l’agriculture et propose des dégustations de produits régionaux et du monde entier. Il s’adresse à tous les publics et offre des tarifs adaptés aux enfants.

Les professionnels de l’agriculture seront présents pour présenter leurs animaux et leur savoir-faire. Des visites guidées permettront aux visiteurs de découvrir les métiers du terrain et les techniques innovantes. Les produits et services issus des métiers agricoles seront également mis en avant.

Le Salon International de l’Agriculture s’adresse à tous les publics et offre une large gamme d’activités et de divertissements. Il sera possible de déguster les meilleurs produits de nos régions et de participer à des ateliers, des démonstrations et des conférences.

Les politiques de tout poil seront également présents lors de cet événement. Le Salon de l’Agriculture est l’occasion pour les professionnels du secteur d’exposer leurs projets, d’échanger et de débattre.

Les familles pourront également profiter des nombreuses animations du salon, ainsi que des nombreuses activités proposées pour les enfants. La visite de l’événement s’annonce riche en découvertes et en surprises.

Le Salon de l’Agriculture 2023 sera le lieu de rencontres et de débats pour le monde agricole. Les visiteurs pourront découvrir les produits et les métiers de l’agriculture, tout en profitant des nombreuses animations proposées par le SIA.