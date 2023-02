Compteur Linky : pouvez-vous refuser sa pose ? Que risquez-vous si vous refusez ?

Depuis quelques années, Enedis déploie massivement le compteur Linky dans toute la France.

Ce compteur intelligent permet de mesurer en temps réel l’utilisation de l’électricité et promet d’améliorer le contrôle et la sécurité des usagers.

Il fait partie des mesures visant à réduire la consommation énergétique et à améliorer la gestion des réseaux.

Mais pouvez-vous refuser la pose du compteur Linky ? Que risquez-vous si vous refusez ? Nous vous expliquons tout.

Qu’est-ce que le compteur Linky ?

Le compteur Linky est un compteur électrique intelligent qui permet de mesurer en temps réel la consommation d’électricité des usagers.

Ce compteur connecté est muni d’une technologie innovante qui permet de contrôler l’utilisation de l’électricité à distance et de gérer de manière optimale le réseau.

Le compteur Linky est fourni par Enedis, le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité en France.

Le déploiement de ce compteur est effectué progressivement depuis 2015 et devrait s’achever en 2021. Plus de 33 millions de compteurs Linky ont déjà été installés.

Quelles sont les avantages du compteur Linky ?

Le compteur Linky offre plusieurs avantages :

Une mesure en temps réel de la consommation d’électricité, ce qui permet de mieux contrôler sa facture et de mieux gérer son budget ;

Une gestion optimisée du réseau, ce qui permet d’améliorer la sécurité et la qualité des services proposés ;

Une meilleure maîtrise de l’énergie et une réduction de la consommation énergétique ;

Un meilleur suivi des interventions et une plus grande réactivité en cas de défaillance.

Pouvez-vous refuser le compteur Linky ?

Selon la loi, vous n’êtes pas obligé d’accepter la pose du compteur Linky.

Toutefois, vous devez en informer Enedis, le gestionnaire du réseau, par courrier ou par mail.

Enedis vous enverra ensuite un technicien pour vérifier que votre installation est compatible avec le compteur Linky.

Si le technicien constate que votre installation est compatible, vous ne pourrez pas refuser le compteur Linky. Vous serez alors obligé d’accepter sa pose.

Si votre installation n’est pas compatible, le technicien vous proposera des solutions pour y remédier et vous pourrez alors choisir de refuser ou d’accepter le compteur.

Que risquez-vous si vous refusez le compteur Linky ?

Si vous refusez le compteur Linky, vous ne pourrez pas bénéficier des avantages qu’il offre.

De plus, vous devrez payer des frais de relevé de compteur.

En effet, si vous optez pour un compteur classique, vous devrez payer des frais supplémentaires pour le relevé annuel du compteur.

En outre, si vous refusez le compteur Linky, vous risquez une mise en demeure et un redressement fiscal.

En effet, l’installation du compteur Linky est une mesure de sécurité et de protection de l’environnement.

Si vous refusez ce compteur, vous pourriez être considéré comme ne respectant pas les règles en vigueur en matière de sécurité et d’environnement.

Vous pouvez refuser le compteur Linky, mais vous risquez des frais de relevé de compteur et un redressement fiscal.

Il est donc conseillé de bien vous renseigner avant de prendre votre décision et de consulter un professionnel si nécessaire.