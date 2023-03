C’est officiel : Elon Musk a fait n’importe quoi et des astronomes s’inquiètent !

Depuis la mise en orbite de plus en plus nombreuse des satellites, l’observation de l’espace est grandement perturbée. Une étude récente sur le télescope spatial Hubble a révélé les difficultés auxquelles font face les scientifiques à cause de la pollution visuelle engendrée par ces moyens de communication modernes.

Hubble se fait de plus en plus photobomber, et la situation ne fait qu’empirer

Les astronomes tirent la sonnette d’alarme face à la menace grandissante de la pollution lumineuse générée par ces satellites. En effet, le télescope spatial Hubble ne parvient plus à travailler normalement à cause des satellites qui pullulent autour de lui.

Une étude a quantifié pour la première fois la pollution lumineuse constatée et engendrée par les satellites dans les observations du télescope spatial américain. Les chercheurs ont estimé le temps d’observation perdu à cause de la présence de ces satellites.

Starlink face aux astronomes : la pollution lumineuse se fait de plus en plus envahissante

SpaceX prévoit de lancer 12 000 satellites en orbite pour finir sa constellation Starlink. Un chiffre qui effraie les astronomes.

Depuis l’arrivée de ces nouveaux moyens de communication, le ciel est devenu plus encombré et l’observation de l’espace s’en trouve menacée.

Les astronomes ont été obligés d’adapter leurs techniques pour pouvoir continuer à observer l’espace. Ils ont trouvé des moyens pour se protéger de la pollution lumineuse des satellites, mais le télescope spatial Hubble n’est pas équipé de ces méthodes.

Les scientifiques ne peuvent pas nier les avantages que procurent ces satellites modernes, mais ils espèrent que leurs développeurs trouveront des moyens pour les protéger. Ils sont déterminés à sauver l’observation de l’espace, et ils luttent pour qu’elle puisse persister et prospérer.