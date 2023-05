Taxe, Flavor Ban, nouvelles interdictions : la vape en danger

De nombreux fumeurs ont choisi de se tourner vers la cigarette électronique afin de réduire leur consommation et de limiter l’ingestion de substances toxiques. Un phénomène qui interroge les instances de santé publique, et qui fait l’objet de multiples études afin de déterminer les effets réels de la vapoteuse. Dans ce contexte, l’Organisation mondiale de la Santé prévoit des mesures drastiques contre la vape, et la Commission européenne a lancé, en février 2023, une consultation sur son site Internet, accessible à tous, acteurs de la lutte antitabac et grand public. Face aux menaces qui planent sur la TPD (Tobacco Products Directive), Vapoter.fr tient à s’exprimer.

Quelles menaces pèsent sur l’usage de la vapoteuse ?

Organisée du 20 au 25 novembre prochain, la Cop 10 de la Convention-Cadre pour la Lutte Antitabac (CCLAT) vise à proposer des mesures inédites contre l’usage de la vape. Parmi elles :

L’interdiction de vapoter au sein des lieux publics couverts.

L’interdiction des sels de nicotine.

L’instauration d’avertissements sanitaires sur les produits liés à la vape.

La modification de certains systèmes de vapotage.

Ces mesures viennent compléter d’autres actions déjà en discussion, comme la taxe sur les puffs jetables, le Flavor Ban (suppression de certains arômes attractifs) ou encore la mise en place d’un packaging neutre pour les cigarettes électroniques, comme c’est déjà le cas pour les cigarettes traditionnelles. L’objectif : dissuader les plus jeunes de commencer à fumer par l’intermédiaire de la vape. Or, plusieurs études et statistiques démontrent que la vapoteuse n’incite pas à fumer. En outre, ces interdictions représentent un frein majeur pour les personnes fumeuses qui souhaitent réduire, voire arrêter totalement, leur consommation de tabac.

Vers un durcissement du cadre législatif ?

Depuis le 21 février dernier, et jusqu’au 16 mai, la Commission européenne propose une consultation générale sur le sujet. Le grand public, des experts scientifiques, des établissements de recherche, des partenaires sociaux, des ONG, mais également le grand public sont invités à répondre à un questionnaire. Grâce aux données récoltées, la Commission sera en mesure de cerner les problématiques et les enjeux relatifs à la TPD et soulevés par l’ensemble des structures interrogées. À terme, cela pourrait avoir un impact important sur la législation qui encadre la vape et sur le quotidien de ses consommateurs.

Vapoter.fr défend l’avenir de la vape

En tant que professionnel du secteur, Vapoter.fr craint que cette consultation aboutisse à des lois abusivement restrictives, votées par des instances politiques dont les connaissances sur le sujet sont limitées. Nous disposons en effet de chiffres issus de plusieurs études scientifiques qui se montrent, au contraire, favorables à l’usage de la vapoteuse. Sur l’ensemble des fumeurs interrogés, la majorité affirme que la cigarette électronique augmente les chances d’arrêter de fumer. De plus, nombreux sont ceux qui se tourneraient à nouveau vers la cigarette traditionnelle si le Flavor Ban s’appliquait. Quant à la taxation des pods jetables – actuellement disponibles aux environs de 8 euros -, elle ne ferait qu’inciter à un retour à la cigarette traditionnelle, pourtant plus nocive que l’e-cigarette pour la santé des consommateurs. Victime des idées reçues, la vape présente néanmoins des effets bénéfiques sur les habitudes des fumeurs.