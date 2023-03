Décès de Just Fontaine, légende du football français et du Stade de Reims

Le monde du football français a été bouleversé ce mercredi 1er mars 2023 par le décès de Just Fontaine, légende de l’équipe de France et ancien attaquant du Stade de Reims, à l’âge de 89 ans.

Just Fontaine, l’emblème du Stade de Reims

Né à Marrakech le 18 août 1933, Just Fontaine débute sa carrière en 1950 au Stade de Reims avec lequel il remporte le titre de champion de France en 1956. Il y reste jusqu’en 1962 et devient l’emblème du club, remportant plusieurs titres nationaux et s’illustrant à de nombreuses reprises.

C’est à Reims que Just Fontaine est considéré comme le plus grand buteur français de l’histoire et qu’il se forge une légende. En effet, il bat le record de buts marqués par un joueur français, toutes compétitions confondues en une saison (52), un record qui restera inchangé pendant plus de 50 ans.

La carrière internationale de Just Fontaine

Just Fontaine fait ses débuts internationaux à l’US marocaine de Casablanca où il est sélectionné à plusieurs reprises avec l’équipe représentant la ligue du Maroc. Il remporte en 1954 la Coupe de France avec Nice. C’est en 1958 qu’il réalise sa plus grande performance internationale en inscrivant 13 buts lors de la Coupe du Monde de 1958 en Suède, un record qui restera toujours inégalé.

Cette performance exceptionnelle est saluée par le monde entier et Just Fontaine est considéré comme une légende du football mondial. Il est un des joueurs français les plus titrés à l’international et est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs buteurs de l’histoire.

Un hommage planétaire

La mort de Just Fontaine a suscité une vague d’émotion à travers le monde. Les hommages des joueurs, anciens et actuels, des clubs, des organisations et des fans se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

Les hommages à Just Fontaine sont un hommage à l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. Il aura été un modèle pour de nombreux joueurs, et sa mémoire restera à jamais gravée dans l’histoire du football français et mondial.