Réforme des retraites : la mobilisation du 7 mars sera-t-elle inoubliable ?

Alors que le mouvement social contre la réforme des retraites s’intensifie, l’intersyndicale appelle à une mobilisation “inoubliable” le mardi 7 mars. Objectif : éviter la résignation et “casser la baraque” afin de montrer leur détermination face à la mise en œuvre du projet du gouvernement. Si les syndicats ont appelé à des grèves reconductibles, ils souhaitent aussi mobiliser des commerçants, des artisans et des petits patrons, ce que Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a martelé le jeudi 2 mars lors d’une réunion publique à La Ricamarie, en périphérie de Saint-Etienne. Les propos d’Olivier Véran, selon lesquels ce mouvement pourrait entraîner “une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire”, ont également été commentés par l’intersyndicale.

L’intersyndicale appelle à une mobilisation massive le 7 mars

Alors que la réforme des retraites est toujours sur la table, l’intersyndicale a appelé jeudi 2 mars à une mobilisation massive mardi 7 mars. Réunis à La Ricamarie (Loire), les ténors de l’intersyndicale ont appelé à “casser la baraque” et à mettre la France “à l’arrêt”. “On est uni et le 7 mars on met la France à l’arrêt”, a résumé Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT. “Cela passe par une mobilisation inédite le 7 mars, je compte sur vous pour casser la baraque et que ce soit inoubliable”. “Il faut que le mouvement du 7 mars soit massif”, a fait écho François Hommeril, président conféréal de la CFE-CGC.

Les suites à donner au mouvement seront décidées lors d’une réunion au soir du 7 mars. Dans un communiqué relayé par BFMTV, l’intersyndicale a démenti préparer deux journées de mobilisation les 11 et 14 mars, comme l’avait affirmé Le Parisien. “L’intersyndicale a pris connaissance de l’article du Parisien, paru ce jour, intitulé: ‘Réforme des retraites : vers une manifestation le samedi 11 mars’. Elle dément que d’autres dates, comme le 11 et le 14 mars, soient à l’ordre du jour”.

La CGT et Solidaires veulent une grève reconductible

La CGT et Solidaires ont déjà appelé à une grève reconductible. “Nous, on pense qu’il faut continuer après le 7”, a tranché le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez. “On veut la généralisation des grèves et non la grève générale”, a-t-il expliqué. “Il faut qu’il y ait un maximum de monde qui ne travaille pas le 7 mars… Mais il faut aussi qu’il y ait des commerçants qui soutiennent, des artisans, des petits patrons”, a-t-il ajouté.

L’appel à la mobilisation a été accompagnée d’une mise en garde de Marylise Léon. “On sait qu’à un moment le gouvernement fera tout pour retourner l’opinion publique et nous faire passer pour les râleurs qui veulent bloquer la France”, a-t-elle prévenu. “C’est à eux de prendre leurs responsabilités et de nous répondre en retirant la réforme”.

Olivier Véran accusé de “fort de café”

Déjà largement commentés, les propos du porte-parole du gouvernement Olivier Véran, selon lesquels mettre “la France à l’arrêt” serait “prendre le risque d’une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire”, n’ont pas manqué de faire réagir. “C’est fort de café qu’un ministre de la République accuse les syndicats, donc vous, de la pandémie, de la sécheresse… Quand on en arrive à ça, alors qu’on a démarré en disant ‘c’est une réforme de justice sociale’, c’est qu’ils rament”, a lancé Philippe Martinez, provoquant l’hilarité du public.

“Depuis hier, on sait que les sept plaies d’Egypte c’est nous”, a observé pince-sans-rire Frédéric Souillot, le patron de Force Ouvrière.