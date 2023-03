Recette de mini chaussons aux pommes : idéals en dessert ou en collation

Les mini chaussons aux pommes sont une recette simple et délicieuse qui peut être servie en dessert ou en collation. Ces petits gâteaux sucrés sont généralement faits avec des pommes émincées et de la pâte à tarte, et sont souvent garnis de cannelle et de sucre. Ils sont parfaits pour un goûter d’après-midi, un dessert rapide ou même un petit déjeuner. La recette est facile à préparer et permet de créer des chaussons aux pommes qui sont plus savoureux et plus sains que ceux achetés en magasin.

Ingrédients nécessaires pour préparer des mini-chaussons aux pommes

1 pot de compote de pomme

1 cuillère à café de cannelle moulue

1 pâte à tarte prête à l’emploi

Sucre glace pour le topping

Étapes à suivre pour préparer des mini-chaussons aux pommes

Préparation

Préchauffez le four à 180°C.

Découpez votre pâte à tarte en petit rond avec un emporte pièce en minimisant les chutes.

Mélangez la cannelle moulue dans la compote

Versez délicatement une cuillère de compote de pomme au centre de chaque rond

Mouillez légèrement les bords de chaque cercle et refermez les.

Laissez reposer les chausson au réfrigérateur pendant 3 heures

Vous pouvez éventuellement étaler du jaune d’oeuf sur le dessus des chausson

Cuisson

Enfournez les chaussons et faites cuire pendant environ 20 minutes, jusqu’à ce que les mini chaussons soient dorés.

Retirez les mini-chaussons aux pommes du four et laissez-les refroidir légèrement avant de les servir.

Conseils pour une recette de mini chaussons aux pommes réussie

Choisir les bonnes pommes

Les pommes sont l’ingrédient principal des mini chaussons aux pommes, il est donc important de bien les choisir. Les pommes idéales pour la recette sont les variétés sucrées, telles que les Golden Delicious, les Gala ou les Fuji. Évitez d’utiliser des pommes trop acides ou trop molles, car elles ne donneront pas le bon goût aux mini chaussons.

Variez les épices

En plus de la cannelle, vous pouvez ajouter d’autres épices à la recette. Essayez d’utiliser des épices comme la cardamome, le gingembre ou le clou de girofle pour ajouter plus de saveur. Vous pouvez également mélanger plusieurs épices pour créer votre propre mélange unique.

Ajouter des garnitures

Vous pouvez ajouter des garnitures pour ajouter plus de saveur et de texture aux mini chaussons aux pommes. Essayez d’ajouter des noix et des raisins secs pour le croquant, ou des morceaux de chocolat pour le côté sucré. Vous pouvez également ajouter des fruits frais tels que des framboises ou des fraises.

Servir chaud

Les mini chaussons aux pommes sont meilleurs servis chauds. Vous pouvez les sortir du four et les servir immédiatement ou les réchauffer avant de servir. Si vous les réchauffez, faites-le doucement à feu doux pour éviter de les brûler. Vous pouvez également les servir avec une boule de glace à la vanille ou avec une crème anglaise pour plus de douceur.

Les mini chaussons aux pommes sont une recette simple et délicieuse qui peut être servie en dessert ou en collation. La recette est facile à préparer et peut être personnalisée en fonction des goûts et des préférences. Il est important de bien choisir les pommes et d’ajouter des épices et des garnitures pour plus de saveur. Les mini chaussons aux pommes sont meilleurs servis chauds, avec une boule de glace ou une crème anglaise. Avec ces meilleurs conseils, vous serez bientôt prêt à préparer une délicieuse recette de mini chaussons aux pommes.