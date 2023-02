La Reine des Neiges 3 : la sortie tant attendue annoncée par Disney

En raison de la sortie d’Avatar : la voie de l’eau le 14 décembre 2022, Disney a commencé l’année 2023 par une explosion. Le 8 février 2023, la Walt Disney Company a publié son chiffre d’affaires pour l’année passée, et a également annoncé une réorganisation dans les rangs de l’entreprise. Lors de ce discours, l’organisation a réitéré ses objectifs pour l’année à venir. L’un d’entre eux est la notion de “se concentrer et d’investir” sur les franchises et les marques qui ont du succès. Ce concept a été mis en œuvre lorsque Robert Iger, PDG de l’entreprise, a révélé la poursuite de trois sagas emblématiques de Disney : Toy Story, Zootopie et La Reine des neiges.

Une annonce officielle ?

Lors de la conférence sur les résultats du premier trimestre, le PDG de Disney, Bob Iger en personn, a lui-même révélé que nous retournerons dans le monde gelé d’Arendelle pour la troisième fois dans un avenir proche. La Reine des Neiges 3 est maintenant en production ! C’est l’un des trois films révélés lors de l’annonce, qui comprend Toy Story 5 et une suite à Zootopia.

Une date annoncée ?

Quand la Reine des Neiges 3 sortira-t-elle ? Les fans ont attendu plus de six ans entre les deux premiers films de la saga et, si le 3 est confirmé, ils pourraient attendre jusqu’en 2025 pour voir le retour d’Anna et Elsa…

Annoncé officiellement en février 2023, le projet La Reine des Neiges 3 n’en est qu’à ses débuts. Il est donc trop tôt pour annoncer la date de sortie du film, mais nous pouvons spéculer que La Reine des Neiges 3 pourrait sortir en 2024, très probablement vers la fin de l’année… Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus !

Des films aux succès mondiaux

Les dernières versions de ces séries animées ont été d’énormes succès mondiaux sur grand écran avec La Reine des Neiges 2 atteignant 1,45 milliard de dollars en 2019. Toy Story 4 de Pixar atteignant 1,07 milliard de dollars en 2019, et Zootopia faisant 1,02 milliard de dollars en 2016.

La chanson “Dans un autre monde” de La Reine des Neiges 2 est nominée comme meilleure chanson originale aux Oscars 2020. Le premier film quant-à-lui a remporté deux Oscars en 2014 et a également remporté le prix du meilleur film d’animation et de la meilleure chanson avec Let It Go, qui a été 8 fois platine avec 8 millions d’exemplaires de l’album vendus aux États-Unis. La totalité de la franchise de la Reine des Neiges a été estimée à 2,73 milliards de dollars au box-office mondial.

Le film Zootopia a reçu l’Oscar du meilleur film d’animation en 2017. Toy Story 4, quant à lui, a été nommé pour deux Oscars en 2020, dont celui de la meilleure chanson originale avec I Can’t Let You Throw Yourself Away. Le film a également reçu le prix du meilleur film d’animation. Au cours des quatre films qui composent la franchise, Toy Story est estimée à 3,03 milliards de dollars au box-office mondial.