La nouvelle série avec Vincent Cassel : Liaison

L’attente est enfin terminée ! La saison 1 de la nouvelle série Liaison débarque en streaming ce vendredi 24 février. Portée par Vincent Cassel et Eva Green, ce thriller prend pour toile de fond le monde des services secrets français.

Vincent Cassel et Eva Green, qui ne s’étaient jamais vus auparavant, se sont rencontrés pour la première fois dans le cadre de Liaison. Dans cette série, ils incarnent des espions hantés par leur rupture.

La série Liaison est riche en action, passion et espionnage, et Vincent Cassel est également le premier acteur français à tenir le rôle principal d’une série.

Apple TV+ propose pour la première fois un thriller espionnage avec Vincent Cassel et Eva Green. De quoi s’agit-il ? Une enquête qui mêle rythme effréné et clichés, une intrigue d’espionnage décousue et un jeu de l’amour et de l’espionnage.

Malgré une intrigue désordonnée, les critiques sont très positives. Les acteurs Vincent Cassel et Eva Green sont brillamment incarnés, et si Malotru et Vesper Lynd se rencontraient dans le cadre de cette série, ce serait une rencontre très intéressante.

Les six épisodes de cette série sont disponibles dès maintenant sur Apple TV+ et prendront la forme d’une saison spécifique chaque semaine. Si vous aimez les thrillers, Liaison est une série à ne pas manquer !

Les fans de Vincent Cassel et Eva Green peuvent également se réjouir car, bien que leur collaboration s’arrête ici, leurs nouvelles aventures dans le film Les Trois Mousquetaires sont prévues pour avril prochain.

Liaison est une série parfaite pour vous divertir et vous faire frissonner à la fois. Ne manquez pas le lancement de la saison 1, vendredi 24 février sur Apple TV+ !