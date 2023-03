Free Lance OQEE Ciné : le streaming gratuit pour tous les abonnés Freebox !

Free, trublion des télécoms, vient de lancer une offre inédite qui va permettre à ses abonnés de profiter d’un streaming gratuit : Free lance Oqee Ciné, un nouveau service ambitieux de films et séries gratuit pour les abonnés Freebox. Une offre qui promet de bouleverser le marché du streaming et qui séduira de nombreux abonnés. Découvrez tous les détails de cette nouvelle offre.

Free, opérateur français et trublion des télécoms, vient d’annoncer une offre inédite qui promet de bouleverser le marché du streaming : Free lance Oqee Ciné, un nouveau service ambitieux de films et séries gratuit pour les abonnés Freebox.

Oqee Ciné est la nouvelle offre de Free pour sa clientèle : proposer un accès à des films et des séries sans surcoût, en contrepartie d’une publicité. A l’instar de TF1, M6, France Télévisions ou encore Molotov et Paramount Global (Pluto TV), Free entre dans la cour des grands avec cette offre de VOD gratuite et devient le 1er opérateur à développer et proposer à ses abonnés une offre ciné-séries gratuite.

Qu’est-ce que Oqee Ciné ?

Oqee Ciné est une plateforme de streaming gratuite, qui propose à ses abonnés une pléthore de films et séries dans un seul et même service à la demande, financé par la publicité. Avec cette offre, Free offre donc à ses abonnés l’accès à un large catalogue de films et séries, sans abonnement supplémentaire et sans surcoût.

Comment y accéder ?

Oqee Ciné est déjà disponible, et même gratuite, mais pas pour tout le monde. Pour y avoir accès, il faut être un abonné Freebox, et ce service est disponible uniquement sur les Freebox Delta et Freebox One. Pour y accéder, il suffit alors de se connecter à l’application Oqee Ciné, directement depuis la Freebox.

Quelle est la particularité de Oqee Ciné ?

La particularité de Oqee Ciné, c’est la possibilité de visionner des films et des séries gratuitement, en contrepartie d’une publicité. Les abonnés Freebox peuvent donc profiter d’une offre de VOD complète, et sans surcoût. La publicité est ainsi intégrée à la plateforme de streaming, et est ainsi présente avant et pendant la diffusion des contenus.

En résumé

Free se lance donc dans la VOD gratuite de films et de séries, avec Oqee Ciné, sa nouvelle plateforme de streaming gratuite. Avec cette offre, les abonnés Freebox peuvent profiter d’un large catalogue de films et séries, gratuitement et sans surcoût. Une offre qui se démarque des principales plateformes de streaming, qui nécessitent la souscription à un abonnement supplémentaire. Une offre qui promet de bouleverser le marché du streaming, et qui devrait séduire de nombreux abonnés.