Pourim c’est quoi ? Comment célébrer la fête juive ?

Pourim est l’une des principales fêtes juives, célébrée chaque année à la fin du mois de mars. Elle commémore l’histoire de la survie du peuple juif et leur délivrance de l’ancienne Perse, comme raconté dans le livre de l’Esther. Pourim est considéré comme l’une des plus grandes fêtes juives, avec une atmosphère festive et joyeuse qui met l’accent sur le partage et la joie.

Qu’est-ce que Pourim ?

Pourim est une fête de joie et de célébration, qui marque la délivrance du peuple juif de l’exil en Perse.

Assuérus, le souverain perse, décida un jour d’organiser un banquet auquel sa femme Vasti refusa de se rendre. Cet affront lui valut le châtiment suprême et donna naissance à une nouvelle recherche de la reine parfaite parmi les plus belles filles du pays. Esther, qui ne révéla pas ses origines juives, fut choisie et devint la nouvelle reine. C’est alors que Mardochée (ou Mordékhaï selon les versions), l’oncle ou le cousin d’Esther, refusa d’incliner la tête devant le premier ministre antisémite, Haman. Ce dernier parvint à manipuler le roi pour qu’il décide l’extermination des Juifs à une date déterminée au hasard, le treizième jour d’Adar, un mois de l’année hébraïque. Pour sauver son peuple, Esther révéla ses origines juives et le décret fut annulé. Haman fut alors pendu et les Juifs furent épargnés.

Comment célébrer Pourim ?

Il existe de nombreuses façons de célébrer Pourim et de partager la joie de cette fête. Voici quelques-unes des meilleures façons de célébrer Pourim :

Envoyez des cadeaux

Envoyez des cadeaux à vos amis et à votre famille pour leur souhaiter une bonne fête de Pourim. Les cadeaux peuvent être des friandises ou des jouets, et il est traditionnel de donner des offrandes aux pauvres.

Lisez le rouleau d’Esther

Le rouleau d’Esther est une partie essentielle de la fête de Pourim. Il est lu à l’aide d’un Meguilat Esther (un rouleau d’Esther) et est une partie intégrante de la fête.

La lecture du rouleau d’Esther est une pratique capitale. Elle est organisée le matin et le soir, dans une ambiance décontractée. Parents et enfants sont costumés et présents pour écouter. Des bruits de pieds frappant le sol et des crécelles (petits instruments) agités s’entendent dès que le nom d’Haman est cité.

Portez des costumes et décorez

Les costumes ne sont pas obligatoires, mais sont une façon amusante de célébrer. Les enfants adorent porter des costumes et décorer la maison avec des bannières et des ballons.

Participez à des jeux et à des activités dédiés à Pourim

Organisez des jeux et des activités pour célébrer Pourim. Ces jeux sont traditionnellement organisés dans le but de “redonné la joie”.

Partagez des repas

Partagez des repas avec votre famille et vos amis pour célébrer la fête. Les repas sont l’occasion idéale pour se rassembler et partager des moments ensemble. Les « oreilles d’Haman » ou « poches d’Haman » sont des plats traditionnels composés de petits pains fourrés de dattes, de pruneaux et de graines pavots.

Pourim est une fête joyeuse et festive qui célèbre le salut du peuple juif. Il existe de nombreuses façons de célébrer cette fête, notamment en envoyant des cadeaux, en lisant le livre de l’Esther, en portant des costumes et en décorant votre maison, en participant à des jeux et à des activités amusants et en partageant des repas avec votre famille et vos amis.