Free offre deux années de forfait 5G illimité à ses abonnés Freebox !

Les abonnés Freebox Révolution peuvent désormais bénéficier d’un forfait 5G illimité de Free Mobile pendant 24 mois sans frais supplémentaire. Avec un prix avantageux, des services exclusifs, une application football et une quantité généreuse de données, cette offre est parfaite pour tous les abonnés qui remplissent les conditions.

Freebox Révolution et le forfait 5G illimité

Les abonnés à la Freebox Révolution de longue date pourront bénéficier d’un forfait 5G illimité de Free Mobile gratuitement pendant 24 mois. Une bonne nouvelle pour les abonnés Free fidèles qui n’ont jamais rattaché leur forfait mobile à leur box et n’ont pas été récompensés jusqu’à maintenant.

Le forfait 5G illimité de Free Mobile est disponible pour tous les abonnés qui remplissent certains critères. Il comprend des services exclusifs, une application de streaming football et une quantité généreuse de données. Le tout pour seulement 14,99 euros pendant un an.

Bénéficiez du forfait illimité de Free Mobile

Le forfait illimité de Free Mobile offre de nombreux avantages aux abonnés Freebox Révolution. Pour en profiter, il faut satisfaire certaines conditions. Les abonnés doivent notamment avoir souscrit à la Freebox Révolution depuis au moins un an et avoir un abonnement à la Freebox Révolution et Freebox Delta actif.

Une fois ces conditions remplies, les abonnés peuvent bénéficier du forfait 5G illimité pendant deux ans. Ils peuvent également profiter de services exclusifs, d’une application football et d’une quantité généreuse de données pour seulement 14,99 euros par mois.

Les abonnés qui remplissent les conditions peuvent profiter de cette offre en se connectant à leur espace client et en sélectionnant le forfait 5G illimité. Une fois le forfait activé, ils peuvent alors profiter des avantages du forfait illimité pendant 24 mois.

Les réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox s’est toujours efforcé de fournir une plateforme où les abonnés peuvent s’exprimer et échanger leurs points de vue. Les commentaires sont parfois très drôles ou très pertinents, ce qui est intéressant à découvrir. Voici une petite sélection de réactions à l’actualité de Free et des télécoms.

Free offre maintenant un forfait 5G illimité pendant deux ans à certains abonnés Freebox. Les abonnés qui satisfont aux conditions peuvent bénéficier du forfait 5G illimité ainsi que de services exclusifs, d’une application de streaming football et d’une quantité généreuse de données.

Les réactions à l’actualité de Free et des télécoms sont très positives et montrent que les abonnés sont satisfaits de l’offre. Les abonnés peuvent donc profiter d’une connexion 5G plus rapide et d’un forfait illimité pour seulement 14,99 euros par mois.