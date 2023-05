Comment faire sa déclaration d’impôts en ligne facilement ?

La déclaration d’impôts est une étape annuelle incontournable pour tous les contribuables français. Cependant, cette tâche peut sembler intimidante pour beaucoup. Heureusement, l’administration fiscale a simplifié ce processus en permettant aux contribuables de déclarer leurs impôts en ligne. Cet article vous guide à travers chaque étape de ce processus pour vous aider à remplir votre déclaration d’impôts en ligne facilement et en toute confiance.

Préparation pour la déclaration d’impôts en ligne

Avant de commencer à remplir votre déclaration en ligne, assurez-vous d’avoir à portée de main tous les documents nécessaires. Cela comprend votre numéro fiscal, votre numéro d’accès en ligne, et vos revenus de l’année précédente. Ces informations se trouvent sur votre dernier avis d’imposition.

Création de votre espace personnel

Pour commencer, vous devez vous rendre sur le site des impôts : www.impots.gouv.fr. Si c’est votre première déclaration en ligne, vous devez créer un espace personnel. Pour cela, cliquez sur “Créer mon espace” et suivez les instructions à l’écran. Assurez-vous d’avoir à portée de main votre numéro fiscal et votre numéro d’accès en ligne. Une fois que vous avez créé votre espace personnel, vous pouvez vous y connecter à tout moment pour gérer vos impôts en ligne.

Remplir votre déclaration d’impôts en ligne

Une fois que vous êtes connecté à votre espace personnel, il est temps de commencer à remplir votre déclaration d’impôts en ligne. Voici les étapes à suivre :

Étape 1 : Sélectionnez la déclaration d’impôts

Dans votre espace personnel, vous verrez une section intitulée “Mes services”. Cliquez sur “Déclarer mes revenus”. Vous serez alors dirigé vers la page de déclaration d’impôts en ligne.

Étape 2 : Vérifiez vos informations

La première page de la déclaration d’impôts en ligne contient vos informations personnelles. Assurez-vous que toutes ces informations sont correctes. Si vous devez apporter des modifications, cliquez sur “Modifier” à côté de l’information que vous souhaitez changer.

Étape 3 : Déclarez vos revenus

Sur la page suivante, vous devrez déclarer vos revenus. Si vous êtes salarié, vos revenus salariaux seront préremplis. Vérifiez que ces informations sont correctes et ajoutez toute autre source de revenus que vous pourriez avoir, comme les revenus locatifs ou les revenus de capitaux mobiliers.

Étape 4 : Validez votre déclaration

Une fois que vous avez rempli chaque section de la déclaration, l’étape suivante consiste à valider votre déclaration. Avant de le faire, assurez-vous de vérifier soigneusement toutes les informations que vous avez entrées. En cas d’erreur, sachez que vous pouvez encore corriger certains éléments de votre déclaration après sa transmission à l’administration fiscale.

Étape 5 : Conserver vos justificatifs

Après avoir validé votre déclaration, il est important de conserver tous les justificatifs relatifs à votre déclaration pendant au moins trois ans. Ces documents peuvent être demandés par l’administration fiscale à tout moment.

Quand déclarer vos impôts en ligne ?

La période de déclaration des revenus en ligne commence généralement en avril de chaque année. Pour l’année 2023, la déclaration en ligne des revenus de 2022 a débuté le 13 avril 2023. Selon votre département, la date limite de déclaration va varier. Par exemple, pour les départements numérotés de 01 à 19, la date limite est le 25 mai 2023, et pour ceux numérotés de 20 à 54, la date limite est le 1er juin 2023.

Qui doit déclarer ses impôts en ligne ?

Dans le cas où votre résidence principale est équipée d’un accès à internet et que vous êtes en mesure de le faire, alors la déclaration en ligne est obligatoire. En cas de non-respect de cette règle, une majoration de 0,2 % du montant de l’impôt sera appliquée (avec un minimum de 60 €). Toutefois, si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas déclarer vos impôts en ligne (par exemple, si votre résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou si vous n’êtes pas en mesure de faire votre déclaration en ligne), vous pouvez déclarer vos revenus sur formulaire papier.

Aide et support

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour remplir votre déclaration d’impôts en ligne, vous pouvez contacter le service d’information des impôts au 0809 401 401, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, hors jours fériés.

La déclaration d’impôts en ligne est un processus simple et rapide, qui vous permet de gérer vos impôts de manière efficace et pratique. En suivant les étapes décrites dans cet article, vous serez en mesure de remplir votre déclaration d’impôts en ligne en toute confiance. N’oubliez pas que vous devez déclarer vos impôts chaque année, même si vous n’avez pas de revenus ou si vos revenus sont faibles. Cela peut vous permettre de bénéficier de certains avantages, tels que le remboursement des crédits d’impôt ou l’obtention d’un avis de non-imposition, nécessaire pour pouvoir bénéficier de certaines aides, par exemple, l’aide au logement. La technologie a rendu cette tâche plus facile et plus accessible à tous. Alors n’hésitez pas à profiter des avantages de la déclaration d’impôts en ligne !