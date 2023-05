Choisir un nouvel ordi portable : quels sont les critères à prendre en compte ?

Le choix d’un nouvel ordinateur portable peut s’avérer complexe, étant donné la multitude de modèles et de caractéristiques disponibles sur le marché. Cet article va vous aider à identifier les critères essentiels à prendre en compte pour choisir un ordinateur portable qui correspond à vos besoins et votre budget.

1. Type d’utilisation

Le type d’utilisation est le premier critère à considérer. Pour une utilisation bureautique classique, comme le traitement de texte, la navigation sur Internet, ou l’utilisation d’un tableur, un ordinateur portable basique à partir de 300 ou 400 € fera l’affaire.

Cependant, pour un usage multimédia plus intensif, comme le stockage et l’édition de photos, ou pour les jeux vidéo, un PC plus performant sera nécessaire. Il existe également des ordinateurs portables hybrides 2 en 1, qui peuvent être utilisés comme tablettes, et des ordinateurs portables spécialement conçus pour les gamers.

2. L’écran

Type de dalle

Le type de dalle de l’écran est un élément important à considérer. Les dalles TN, généralement présentes dans les PC portables d’entrée de gamme, ont l’inconvénient d’offrir des angles de vision étroits. Les dalles IPS, plus courantes, offrent de larges angles de vision et une bonne colorimétrie. Les dalles IPS Mini-Led et OLED, utilisées notamment sur les derniers MacBook Pro, offrent un taux de contraste supérieur et une luminosité qui permet de profiter du HDR.

Définition de l’écran

La définition de l’écran, c’est-à-dire le nombre de pixels en largeur et en hauteur, est également à prendre en compte. La Full HD (1920 x 1080 pixels) est aujourd’hui la définition minimale recommandée. Les définitions inférieures, comme le 1366 x 768 ou 1600 x 900, peuvent être source de frustration.

Format de l’écran

Le format de l’écran peut aussi jouer un rôle dans votre choix. Si la majorité des PC portables sont au format 16/9, bien adapté aux films et séries, un usage professionnel peut bénéficier d’un écran plus carré au format 16/10 ou 3/2, qui permet de mieux profiter de sa messagerie ou de son tableur.

3. Le processeur

Le processeur est le cœur de votre ordinateur. Pour choisir le bon, il faut prendre en compte le modèle (Intel Core, AMD, Céléron, etc.), le nombre de cœurs, la fréquence (qui correspond à la rapidité) et la mémoire cache. Un nombre élevé de cœurs et une fréquence élevée seront particulièrement utiles pour les tâches exigeantes, comme les jeux ou l’édition vidéo.

4. Exemple de choix

En tenant compte de ces critères, vous pouvez par exemple vous orienter vers le Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 (82XM007DFR). C’est un PC portable polyvalent, fin et léger, équipé d’un écran 15 pouces IPS Full HD, d’un processeur Hexa Core Ryzen 5 7530U, et d’un SSD de 512 Go. Il est proposé à un prix attractif de 599 € (prix conseillé).

En résumé, le choix d’un nouvel ordinateur portable dépend de vos besoins spécifiques, de votre budget et de vos préférences en termes de caractéristiques techniques. Il est important de prendre le temps de comparer les différentes options avant de faire votre choix.