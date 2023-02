Vous êtes en train de planifier votre mariage et vous vous demandez quel budget prévoir pour un mariage avec 60 invités ? Vous avez bien raison de vous poser cette question et nous sommes là pour vous aider ! Suivez nos conseils pour organiser un mariage réussi sans vous ruiner.

1. Déterminez le budget global

La première étape pour planifier un mariage réussi et pour établir votre budget est de déterminer le budget global. En fonction de votre situation financière et de vos priorités, vous devez vous fixer un budget total pour votre mariage. Prenez en compte tous les aspects de votre mariage, tels que les frais liés à l’emplacement, à la nourriture et aux boissons, à la décoration, à la musique, à l’animation, aux photographies et aux vidéos, aux cadeaux de mariage et à la tenue des mariés. Une fois ce budget global défini, il est temps de le répartir entre les différents postes.

2. Définissez vos priorités

Après avoir défini un budget global, vous devez définir vos priorités. Une fois que vous avez une idée du budget global dont vous disposez, vous devez décider des éléments qui sont les plus importants pour vous. Si vous souhaitez offrir des boissons alcoolisées à vos invités, vous devrez prévoir un budget plus important pour le bar. Si vous ne voulez pas sacrifier sur la qualité des photos, vous devrez prévoir un budget plus important pour le photographe. Une fois que vous avez défini vos priorités, vous pouvez répartir le budget entre les différents postes.

3. Évaluez le nombre d’invités

Le nombre d’invités est un autre facteur important à prendre en compte lors de l’établissement du budget pour un mariage. Plus vous avez d’invités, plus le budget sera élevé. Si vous avez 60 invités, vous devez prévoir un budget pour la nourriture, les boissons, les cadeaux de mariage et la décoration. Vous devez également prendre en compte le nombre de personnes qui vous accompagneront à votre mariage et le nombre de personnes à qui vous offrirez des cadeaux.

4. Trouvez des offres et des rabais

Lorsque vous planifiez votre mariage, vous devez toujours rechercher des offres et des rabais. De nombreux fournisseurs proposent des offres et des rabais pour les mariages. Assurez-vous de vérifier les offres et les rabais disponibles et de comparer les prix avant de prendre une décision. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vous pouvez économiser en recherchant des offres et des rabais.

5. Évitez les surprises

Une autre façon d’économiser de l’argent lors de la planification de votre mariage est d’éviter les surprises. Il est important de vous assurer que tous les services et produits dont vous avez besoin sont inclus dans le devis. Demandez toujours à votre fournisseur de confirmer qu’il n’y a pas de frais cachés et vérifiez que tous les services et produits dont vous avez besoin sont inclus. Assurez-vous également de vérifier l’état des produits et des services avant de les acheter.

6. Trouvez un lieu à votre goût

Une autre façon de réduire le budget de votre mariage est de trouver un lieu à votre goût. Vous pouvez trouver des lieux qui sont à la fois abordables et qui correspondent à votre style. Vous pouvez également trouver des lieux qui sont à proximité et qui peuvent être facilement accessibles pour vos invités. Vous pouvez également trouver des lieux qui peuvent être personnalisés pour correspondre à vos préférences.

Vous voilà maintenant avec une liste des étapes à suivre et des astuces à appliquer pour organiser un mariage réussi avec 60 invités. Suivez nos conseils et vous serez en mesure de planifier un mariage mémorable sans vous ruiner. Prenez le temps de planifier soigneusement votre mariage et n’oubliez pas que le plus important est que vous et vos invités passiez un excellent moment !