Cryptomonnaies : le phénomène qui fait trembler les banques !

Rien n’a marqué plus d’empreinte dans le monde de la haute technologie et de la finance comme le phénomène des cryptomonnaies. Bitcoin, Ethereum et leurs semblables ont fait couler beaucoup d’encre ces dernières années. Bitcoin par exemple, a connu une progression fulgurante, passant de quelques centimes d’euros à une valeur qui dépasse les 50 000 euros aujourd’hui. Mais qu’est-ce qui explique cette effervescence autour des cryptomonnaies ? Et que devez-vous absolument savoir à leur sujet ?

Les cryptomonnaies : un concept avant tout technologique

Au départ, les cryptomonnaies étaient essentiellement un projet technologique basé sur la cryptographie, d’où leur nom. Elles reposent sur une technologie dite de “blockchain“, qui est une chaîne de blocs contenant des informations.

Les features des cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ont trois caractéristiques majeures

Elles sont décentralisées : il n’y a pas d’autorité centrale comme une banque qui les contrôle.

: il n’y a pas d’autorité centrale comme une banque qui les contrôle. Elles sont cryptées : la blockchain utilise des protocoles de chiffrement avancés pour garantir la sécurité des transactions.

: la blockchain utilise des protocoles de chiffrement avancés pour garantir la sécurité des transactions. Elles sont limitées : le nombre total d’unités d’une certaine monnaie cryptée qui peuvent être créées est fixé à l’avance.

Comprendre le phénomène bitcoin

Le bitcoin est la première cryptomonnaie qui a été créée en 2009 par un individu ou un groupe d’individus sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Son principal attrait réside dans le fait qu’elle est considérée comme de l'”or numérique”. Sa rareté (il y aura seulement 21 millions de bitcoins) et sa décentralisation en ont fait un atout séduisant aux yeux de nombreux investisseurs.

Pourquoi s’intéresser à Ethereum ?

Ethereum est la deuxième plus importante cryptomonnaie par sa capitalisation boursière. Créée par Vitalik Buterin en 2015, c’est beaucoup plus qu’une simple monnaie digitale. Au-delà de sa monnaie, l’Ether, Ethereum propose une plateforme décentralisée qui exécute des contrats intelligents : des applications qui fonctionnent exactement comme programmées sans aucune possibilité de temps d’arrêt, de censure, de fraude ou d’interférence de tiers.

Les risques associés aux cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ne sont pas exemptes de risques. Leur valeur peut être extrêmement volatile, avec des fluctuations importantes en peu de temps. Par ailleurs, des cas de piratage et de vol ont été signalés.

Mais à l’instar de tout investissement, l’important est de faire des recherches et de comprendre ce que vous achetez avant de vous lancer. Les cryptomonnaies ont un potentiel énorme, mais elles ne sont pas sans risques. Retenez que l’investissement en cryptomonnaie doit toujours être effectué de manière responsable, en n’investissant que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.