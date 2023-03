Avez-vous droit à l’Aspa (ex-minimum vieillesse) ? Découvrez le montant en 2023 et comment en bénéficier !

Être retraité peut être une période difficile, avec des dépenses à couvrir et un budget à gérer. Heureusement, de nombreux retraités sont éligibles à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), qui garantit un minimum de ressources. Mais un bénéficiaire potentiel sur deux ne demande pas l’Aspa. Alors, qui peut bénéficier de cette aide et à quel montant s’élèvera-t-elle en 2023 ? Découvrez-le dans cet article !

Qu’est-ce que l’Aspa et qui peut en bénéficier ?

L’allocation de solidarité aux personnes âgées, plus communément appelée Aspa, garantit un minimum de ressources aux retraités de 65 ans et plus. Cette prestation sociale est également connue sous le nom de minimum vieillesse et est versée par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAM).

Mais à qui s’adresse cette aide sociale ? Quel est l’âge requis pour toucher l’Aspa et existe-t-il des conditions de ressources ?

Pour en bénéficier, il faut être âgé de 65 ans et plus et satisfaire à des conditions de ressources et de résidence. Les personnes âgées bénéficiant de l’Aspa doivent résider en France de façon stable et régulière et ne pas dépasser un certain niveau de revenus.

Le montant de l’allocation varie en fonction des revenus perçus. En moyenne, elle s’élève à 200 € par mois.

Un bénéficiaire potentiel sur deux ne demande pas l’Aspa

Selon un rapport réalisé par la Drees, un bénéficiaire potentiel sur deux ne demande pas l’Aspa et près de 300.000 retraités ne bénéficient pas des aides sociales dont ils sont pourtant éligibles.

Comment obtenir l’Aspa ?

Si vous remplissez les conditions requises pour bénéficier de l’Aspa, vous pouvez faire votre demande sur le site internet de la Caisse d’allocations familiales. Vous devrez alors remplir un formulaire et fournir des pièces justificatives.

Il est important de savoir que le montant de l’allocation est calculé en fonction de vos revenus et de la composition de votre foyer. Il est donc indispensable de fournir des justificatifs tels que votre dernier avis d’imposition, votre livret de famille, une attestation de votre caisse de retraite et votre dernier relevé de banque.

Une fois votre demande validée, vous pourrez bénéficier du montant mensuel de l’allocation Aspa.

L’Aspa en 2023 : quels seront les montants ?

L’Aspa est indexée chaque année sur l’inflation. Les nouveaux montants sont donc connus à l’avance.

Pour l’année 2023, le montant de l’allocation s’élève à 211,90 € par mois. Ce montant est valable pour une personne vivant seule et peut être majoré selon la composition du foyer.

Il est important de noter que le montant de l’allocation peut également varier selon vos revenus. Les revenus perçus entre 0 et 8.000 € par an ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant de l’allocation. Au-delà de 8.000 €, le montant peut être réduit, voire supprimé.

A retenir sur l’Aspa

L’Aspa est une aide sociale destinée aux personnes âgées de 65 ans et plus. Elle leur permet de bénéficier d’un montant mensuel destiné à couvrir leurs frais essentiels.

Le montant de l’allocation est calculé en fonction de la composition du foyer et des revenus perçus. Pour l’année 2023, le montant s’élève à 211,90 € par mois.

Pour bénéficier de l’Aspa, il est important de remplir les conditions nécessaires et de passer par la Caisse d’allocations familiales.

Malheureusement, une personne sur deux éligible à l’Aspa ne demande pas cette aide. Il est donc important de vérifier si vous y êtes éligible et de faire votre demande si nécessaire.