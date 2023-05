Les animaux qui ont marqué le cinéma et la télévision : retour sur leurs carrières éblouissantes

Le cinéma et la télévision ont été marqués par de nombreux animaux talentueux. Dans cet article, nous ferons un tour d’horizon des carrières éblouissantes de ces stars à quatre pattes, qui ont captivé des millions de spectateurs à travers le monde.

Rintintin, le chien soldat devenu vedette de cinéma

Rintintin, un berger allemand, est sans doute l’un des premiers animaux à avoir marqué l’histoire du cinéma. Né en 1918, il a été découvert par un soldat américain durant la Première Guerre mondiale. Ce dernier le ramena aux États-Unis où Rintintin fit ses débuts à l’écran en 1922 dans le film “The Man from Hell’s River”. Il devint rapidement une vedette et joua dans plus de 25 films au cours de sa carrière. Rintintin est souvent considéré comme l’un des pionniers des animaux stars du cinéma.

Lassie, l’incarnation de la fidélité canine à l’écran

La colley Lassie est un autre animal emblématique du cinéma. Elle fit ses débuts en 1943 dans le film “Lassie Come Home”. Ce rôle lança la carrière de cette race de chien à Hollywood. Lassie est devenue synonyme de loyauté et de courage, et a conquis le cœur des spectateurs avec son dévouement envers sa famille humaine. La série télévisée “Lassie” (1954-1973) a renforcé sa popularité et a fait d’elle un personnage emblématique de la télévision américaine.

Flipper, le dauphin le plus célèbre du petit écran

Flipper est un dauphin qui a marqué l’histoire de la télévision grâce à la série éponyme diffusée de 1964 à 1967. Le personnage de Flipper, incarné par plusieurs grands dauphins, a fasciné des générations de téléspectateurs avec ses prouesses aquatiques et son intelligence hors du commun. La série mettait en scène Flipper comme un héros sauvant régulièrement des personnes en détresse et résolvant des problèmes. Cette série a contribué à populariser les dauphins et à sensibiliser le public à la protection de ces animaux marins.

Mr. Ed, le cheval qui parlait

Mr. Ed est un cheval de race palomino qui a conquis les téléspectateurs grâce à la série télévisée “Mister Ed” diffusée de 1961 à 1966. Ce cheval doué de parole, interprété par le cheval Bamboo Harvester, échangeait régulièrement avec son propriétaire et vivait toutes sortes d’aventures rocambolesques. La série a fait de Mr. Ed un personnage emblématique de la télévision des années 1960 et a laissé une empreinte durable dans la culture populaire.

Les aventures de Beethoven, le Saint-Bernard attachant

Le Saint-Bernard Beethoven est devenu célèbre grâce à la série de films “Beethoven” lancée en 1992. Ce chien maladroit mais attachant a su conquérir le cœur des spectateurs avec ses aventures familiales et comiques. La série de films a connu un grand succès et a contribué à populariser la race Saint-Bernard auprès du grand public.

Salem, le chat sarcastique de la télévision

Salem est un chat noir qui a marqué la télévision grâce à la série “Sabrina, l’apprentie sorcière” diffusée de 1996 à 2003. Salem, interprété par un chat réel et une marionnette animatronique, était connu pour son humour sarcastique et ses commentaires piquants. Ce personnage a apporté une touche d’humour à la série et est devenu un élément incontournable de la culture populaire des années 90 et 2000.

Conclusion

Les animaux ont toujours joué un rôle important dans le cinéma et la télévision, en apportant leur charme, leur talent et leur personnalité unique. De Rintintin à Salem, ces animaux stars ont marqué les esprits et continuent d’inspirer les nouvelles générations de cinéastes et de téléspectateurs. Ils sont la preuve que les animaux sont capables de captiver notre attention et de nous émouvoir, tout comme les acteurs humains.