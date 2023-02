Les aliments à bannir pour éviter les troubles du sommeil

Avoir une bonne nuit de sommeil est essentiel pour une bonne santé et un bien-être optimal. Mais parfois, les troubles du sommeil peuvent nous empêcher d’avoir une bonne nuit de repos. Pour lutter contre ces troubles, voici une liste des aliments à éviter pour éviter les troubles du sommeil.

Les aliments à éviter avant de se coucher

En soirée, il est préférable d’éviter certains aliments qui peuvent contribuer à vous empêcher de bien dormir. En voici quelques exemples :

Les boissons contenant de la caféine comme le café, le thé, le cola, l’énergie et les boissons énergisantes.

Les boissons alcoolisées comme les bières, les vins, les spiritueux et les cocktails.

Les aliments très riches en glucides comme le pain blanc, le riz blanc, les biscuits et les gâteaux.

Les aliments avec de la graisse trans comme les chips, les biscuits apéritifs et les aliments frits.

Les aliments riches en glutamate monosodique comme le ketchup, les sauces à salade, le soja et les aliments en conserve.

Les aliments riches en caféine, en alcool et en graisse trans peuvent provoquer des insomnies et des réveils nocturnes. Les glucides et le glutamate monosodique peuvent entraîner des réveils précoces et une mauvaise qualité du sommeil.

Les aliments à privilégier avant de se coucher

Pour réussir à bien dormir, il est préférable de consommer certains aliments qui peuvent vous aider à vous endormir plus facilement :

Les fruits secs comme les amandes et les noix.

Les légumes comme les courgettes, les poivrons et les tomates.

Les céréales complètes comme le quinoa, le sarrasin et l'orge.

Le lait et les produits laitiers comme le yaourt et le fromage.

comme le yaourt et le fromage. Les aliments riches en tryptophane comme les œufs, les légumineuses et les poissons gras.

Les fruits secs et les légumes sont riches en vitamines et en minéraux qui sont essentiels pour un bon sommeil. Les céréales complètes peuvent vous aider à vous endormir plus rapidement. Les produits laitiers et les aliments riches en tryptophane peuvent contribuer à améliorer la qualité du sommeil.

Les compléments alimentaires pour lutter contre les troubles du sommeil

Pour lutter contre les troubles du sommeil, vous pouvez également consommer des compléments alimentaires qui peuvent vous aider à mieux dormir. Voici quelques exemples :

La mélatonine qui est un hormone qui régule le rythme circadien.

La valériane qui est une plante qui a des effets apaisants et sédatifs.

Le magnésium qui est un minéral qui réduit le stress et favorise le sommeil.

La vitamine B6 qui est essentielle pour la production de mélatonine.

Les compléments alimentaires peuvent vous aider à réduire l’anxiété et à vous endormir plus rapidement. Il est important de consulter un médecin avant de prendre des compléments alimentaires pour vous assurer qu’ils sont appropriés pour votre état de santé.

Avoir une bonne nuit de sommeil est essentiel pour notre santé et notre bien-être. Pour éviter les troubles du sommeil, il est important de bannir certains aliments de votre alimentation et de privilégier des aliments qui peuvent vous aider à mieux dormir. Vous pouvez également consommer des compléments alimentaires pour lutter contre les troubles du sommeil. N’hésitez pas à consulter votre médecin si vous avez des doutes.