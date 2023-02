Plus jamais fatigué ! 5 astuces pour dormir comme un loir

La fatigue est un problème très répandu. Selon un sondage réalisé par L’Observatoire National du Sommeil, plus de la moitié des français sont touchés par des troubles du sommeil. Que ce soit à cause d’une mauvaise alimentation, d’un stress accumulé ou d’un manque d’activité physique, les causes sont multiples. Mais rassurez-vous, avec quelques petits changements dans votre quotidien, vous parviendrez à retrouver votre bon sommeil et à ne plus être fatigués tout au long de la journée !

1. Limitez les écrans avant de vous coucher

Dormir avec un écran allumé à proximité peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité de votre sommeil. En effet, les écrans émettent une lumière bleue qui a un impact négatif sur la mélatonine, l’hormone qui nous aide à nous endormir. Il est donc important de limiter l’utilisation des écrans à proximité de votre lit, et d’éteindre toutes les lumières une heure avant de se coucher afin de favoriser votre sommeil.

2. Ayez une routine nocturne

Avoir une routine nocturne peut être très bénéfique pour votre sommeil. Définissez une heure à laquelle vous allez vous coucher chaque soir et essayez de vous y tenir. Une routine peut également inclure des activités relaxantes, comme un bain chaud, lire un livre, écouter de la musique douce ou pratiquer le yoga. Ces activités vous aideront à relaxer et à vous préparer à un sommeil de qualité.

3. Faites de l’exercice régulièrement

L’exercice est l’un des meilleurs moyens de retrouver un sommeil de qualité. En faisant de l’exercice régulièrement, vous allez pouvoir dépenser votre énergie et vous relaxer. Vous pouvez faire du jogging, du yoga, de la natation ou toute autre activité physique qui vous fait plaisir. Vous pouvez aussi tenter des séances de méditation et de relaxation pour réduire votre stress et vous préparer à un sommeil réparateur.

4. Évitez les repas trop copieux le soir

Les repas trop copieux le soir peuvent être l’une des causes principales de l’insomnie. Il est important de ne pas manger trop tard le soir afin d’éviter d’avoir des troubles du sommeil. Essayez de ne pas manger trop gras et trop salé, et optez pour des aliments riches en protéines et en vitamines. De cette façon, vous profiterez pleinement des bienfaits d’une bonne alimentation pour votre sommeil.

5. Buvez des tisanes avant de vous coucher

Les tisanes sont très efficaces pour favoriser le sommeil. Certaines plantes peuvent aider à relaxer et à vous préparer à un sommeil réparateur. Les tisanes à base de passiflore, de tilleul, de camomille ou encore de mélisse sont particulièrement efficaces. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d’huile essentielle de lavande dans votre tisane pour un sommeil encore plus réparateur.

En suivant ces quelques conseils, vous parviendrez à retrouver votre bon sommeil et à ne plus être fatigué tout au long de la journée. Alors n’hésitez pas à les mettre en pratique et à retrouver la forme !